零售協會推算年內1.5萬間店舖結業 每4間有一間倒閉

受疫情打擊，零售業陷入寒冬。香港零售管理協會今日(16日)公布疫情對零售業影響的調查，受訪的152間零售業公司中，有89%表示出現中等及嚴重虧損，4成公司表示營運能力不多過4個月。協會推算2至5月共超過1萬名零售員工失業，今年會有1.5萬間店舖結業，相當於每4間店舖有一間關門。

調查於3月31日至4月9日期間進行，共訪問152間零售公司，涉及3千多間零售店舖，共5萬多名員工，佔整體行業的23%，此調查並未包括政府於4月8日宣布第二輪抗疫措施可能帶來的成效。

調查結果發現，96%受訪公司表示生意有虧損，中等及嚴重虧損更佔89%。2至4月被裁員工佔受訪公司總員工的2%，而5月單月就預計會有2%員工將被裁，協會參考全港26萬名零售業從業員數目，推算5月將裁減5200名員工，而2月至5月全港累計有10400員工失業。

零售店舖結業方面，2至4月結業店舖佔受訪公司總店舖的3.2%，預計5月將會結業的店舖也佔5.2%，37%受訪公司表示營運能力不多於4個月。協會指，未來4個月是關鍵，若情況未有改善，以此推算全港於5至8月將有6600間店舖結業，今年會有1萬5千間店舖結業，相當於每4間店舖有一間關。

至於協助支援措施，54%受訪公司認爲業主適切減租最有幫助。不過，仍有24%公司表示並沒有獲減租。而72%有獲減租的公司中，有84%認爲減租不足夠，減租不足夠的狀況是覆蓋率不足，50%公司只有一半或不足一半的店舖獲減租。

香港零售管理協會主席謝邱安儀形容零售業調查數字誇張，情況嚴峻。她批評業主減租幅度不夠，時間不夠長，認爲零售業生意「閒閒地跌一半，租金需有同等減幅，才能夠有所紓緩。」協會再次呼籲業主跟隨政府減租幅度，至少寬減75%租金，只按營業額抽成，並至少維持6個月。