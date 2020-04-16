港府放寛失業綜援資產限額　冀4萬戶受惠6月生效

新冠病毒疫情令本港基層住戶生計受到嚴重打擊。勞工及福利局表示，社會福利署會放寬適用於健全申請人的資產限額一倍，為期6個月，粗略估計6個月支援措施會惠及4萬個住戶，或令健全人士的綜援個案數目較今年2月增加一倍。若立法會適時批准撥款，經調高後的健全人士綜援資產限額將於今年6月1日生效。

勞福局指出，社署放寬健全申請人的資產限額一倍，假設該申請人的資產限額在這6個月期間，會由原本3.3萬港元增至6.6萬港元。社署會根據既定程序處理申請，例如現行綜援的健全人士住戶的自住物業的價值會獲豁免計算作資產，寬限期為12個月。

當中建議的有時限特別措施，其預計總開支約為35.2億港元，包括額外聘用員工確保建議能順利執行、為新合資格的健全受助人提供的金額及就業援助服務，以及建議財政撥款的10%作為應急款項。

另外，署方在今年2月已接獲2800宗綜援申請，較去年同期增加15%，當中屬於失業類別中請的數字增長更達102%。