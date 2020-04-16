兩漢認租同大廈兩單位　販運巿值6000萬元毒品

警方於2018年5月進行反毒品行動，在大角咀一幢住宅大廈的兩個單位，分別檢獲17公斤可卡因及63公斤氯胺酮，市值共約6000萬港元，並在單位內當場拘捕兩名裝修工人。二人今日(16日)在高院承認兩項販毒罪，遭還押至9月16日待求情後判刑。

兩名被告依次為黃家豪（38歲）及容嘉健（39歲），他們同被控於2018年5月1日在大角咀詩歌舞街亮賢居7樓C室，非法販運63公斤氯胺酮；及同日於該廈28樓A室非法販運17公斤可卡因。

案情指，事發時警方正進行反毒品行動，已暗中監察涉案大廈的閉路電視系統，發現首被告自當日清晨五時許，多次乘電梯往來7樓及28樓。後來有救護員被召到7樓C室，警員乘機進入單位搜查，當時首被告的面部及雙手受傷流血，但拒絕送院。

警員在單位的睡房及客廳搜出一些尼龍袋、環保袋及紙箱，內藏涉案的氯胺酮，即場將首被告拘捕。當時首被告言語不清，看來不太清醒，警員在他身上除了搜出7C單位的鎖匙，亦搜出28樓A室的鎖匙。

警員到28A室拍門但無人應門，破門入屋發現次被告在單位內，他表示自己是該單位的租客。警員在客廳抽屜搜出涉案的可卡因，以及電子磅等工具，遂拘捕次被告。

首被告在錄影會面中向警方表示，他與次被告是朋友，二人本來同住28A室，後來次被告嫌單位面積不夠大，再租了7C單位給他住，兩個涉案單位均由次被告承租，他會向次被告交租。

首被告稱他一名叫Eason的朋友開出數千元報酬，要求他借出地方臨時「擺嘢」，他不知道接收回來的物件原來是毒品，最終他亦收不到報酬。

次被告在錄影會面中聲稱，他看到Facebook廣告標榜可賺快錢，遂致電廣告中的聯絡號碼，對方開出2000港元報酬要求借地方儲物，及後他按指示到詩歌舞街某公園接收一些物品帶回28A室，他表示對另一單位的毒品並不知情，亦收不到報酬。

不過警方經鑑證後，在兩個單位所檢取的膠袋、毒品包裝、紙箱及單位的抽屜鏡面，驗出兩名被告的DNA、指紋及掌印。