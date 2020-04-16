工資補貼6月發放　零售協會：業界未必撐到

謝邱安儀指，或有個別有零售商因交不起租要關店減人手，而不會申請工資補貼。

港府第二輪「防疫抗疫基金」將會僱主提供工資補貼半年，但正處於倒閉潮的零售業卻恐怕「無福消受」。香港零售管理協會指出三點不足之處，包括按工資補貼未能完全照顧零售員工包含佣金的整體收入；零售商若關店節流則難以保持3月份的員工數目；資助最快需6月發放，零售商未必能撐到6月。

香港零售管理協會主席謝邱安儀今（16日）召開記者會，回應業界對第二輪「防疫抗疫基金」的意見。她轉述會員意見指，業界普遍認爲比起第一輪更加有效，但亦有多項不足之處，包括未能完全照顧零售員工的整體收入，尤其是佣金收入制度。

謝太指，零售業從業員的收入是以底薪加佣金計算，從去年社會事件開始佣金已大大降低，即使挑選1月較好的月份，其收入程度也不足以與之前比較，故認爲無論挑選1至3月都無法反映營業員正常的收入情況。

她續指，不少零售商因經營困難將可能關閉部分店舖，關店決定必然令員工數目相對減少，但若不關店又面臨長租約等問題，零售商要保持3月份的員工數目，是一個很高難度的事情。另外，資助預計最快6月得到資助，但協會調查已顯示5月份將有3200間零售店舖結業，而6月可能有另一批店舖結業，相信很多零售商未必能支持到6月。

被問及工資申請多掣肘會否有業界索性不申請，她指，暫未聽到有上述情況，但推斷或有個別有零售商因交不起租要關店減人手，而不會申請工資補貼。至於政府措施能否遏止零售業失業率上升，她坦言，除業主減租外，沒有一個措施能夠讓業界起死回生，預計失業率未來會上升，但有機會因爲第二輪抗疫措施而拖慢一些。