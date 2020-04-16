有幼稚園涉無理解僱老師避補償　涉款逾32萬元

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港經濟，裁員結業潮更是蔓延至幼兒教育界，更有在本港設有多間分校的幼稚園涉嫌解僱老師後，未有賠償代通知金或遣散費，釀成勞資糾紛。有3名遭解僱的幼稚園老師今日(16日)表示，希望學校能把欠薪、代通知金、部分未經其同意扣除的假期扣薪償還予他們，涉款逾32萬港元。

3名遭解僱的幼稚園老師分別來自2間本港大型幼稚園，他們控訴園方強迫老師自行辭職、以誇大的指控即時解僱，及因不接受減薪而遭解僱。據現時情況看來，他們預計至少將失業3至4個月，有議員促請政府盡快成立失業援助金，為失業人士提供保障。

在連鎖幼稚園工作的外籍老師Barry(化名)因不願被迫扣減三分之二的薪金而遭解僱。Barry表示，他現已財困，正在申請破產，希望追討2萭6千港元的遣散費。據悉，3人已入稟勞資審裁處索償。

議員朱凱廸表示，由於涉事的是本港大型幼稚園，擔心3人的遭遇只是冰山一角。元朗區議員張秀賢亦促請政府為即將來臨的失業潮做準備，成立失業援助金，為失業者提供保障，亦期望教育局監管私人幼稚園或教育機構是否慣性違規。