政Whats噏：17區會發聲明斥借抗疫打壓　促劉江華撤削款建議

新1屆區議會大多數由泛民主派揸莊，上任以嚟都同政府關係麻麻地，政府近日疑似向區議會「開刀」，將全港18區區議會嘅撥款都削減2.6%，最多更高達5%。17區區議會稍後會發出1份統一聲明，要求民政事務局局長劉江華重新考慮同埋撤回決定。

當局表示需預留更多資源處理同疫情相關嘅突發事宜，所以減少社區參與計劃嘅撥款，但一班區議員對此好不滿，鬧爆民政署係以抗疫之名，打壓區議會為實。

油尖旺區議會副主席余德寶認為民政事務局削減撥款有少許「政治考慮」，指油尖旺區議會被削減4.1%開支，，金額達70至80萬港元，比其他區議會削減嘅3%幅度仲要高。

深水埗區議員袁海文指政府一直以各種手法打壓議會，包括唔支援區議會會議，拉隊離場。佢又話民政署到今日都仲未向議員提供區議會2月會議嘅會議紀錄同相關文件，非常唔合理。佢提議區議會應該全面檢視民政處以區議會撥款聘請員工的嘅工作範圍同具體情況，並取消會方認為無關嘅項目資源，改由民政事務總署自行承擔開支，佢會再同其他區議員商討。

身兼葵青區議員嘅議員梁耀忠就狠批政府無謂，完全唔接受民政署話因為「應急計劃」而削撥款嘅講法。梁覺得，好多區議會都需要撥款去做抗疫工作，又擔心如果由政府做中央統籌，好多物資和措施反而未必真正落地，「不如都係畀返區議會自己搞好過啦」。梁又認為，民政事務局局長劉江華有必要親身落區議會解釋，更甚係應該要撤回「削撥款」呢個決定。

同樣喺「雙料」議員的尹兆堅就批評今次「削撥款」嘅舉動，認為只係政府以1個冠冕堂皇嘅藉口，去針對今屆以民主派為主嘅區議會嘅行為。佢同另1名「雙料」議員鄺俊宇將去信劉江華，要求劉解釋清楚抽撥款嘅理由。

民政署回覆，話因應社區岀現的突發情況，包括最近的新型冠狀病毒疫情，政府有需要預留更多資源處理突發事宜，例如制定抗疫措施同活動以推動社會各界一齊參與抗疫。就此，政府須增加社區參與計劃下嘅應急費用，而撥畀18區區議會用以推行社區參與計劃嘅撥款額亦因而有所調整。