內地記者機場被毆　兩被告擬認罪

去年8月13及14日機場衝突，內地《環球時報》記者付國豪疑在機場被示威者圍毆，4名被告賴雲龍(19歲)、畢慧芬(22歲)、何家樂(28歲)及黃逸豪(28歲)分別被控暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害、阻礙公職人員及管有武器等8罪，案件今(16日)於區院再訊。其中，畢需時考慮答辯而申請押後；賴和何擬否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪；黃擬否認非法集結及非法禁錮罪。此外，賴擬承認普通襲擊及阻礙公職人員罪，何亦擬承認管有攻擊性武器罪。案件押後至6月12日再訊。

在同一次機場衝突期間，有警員聲稱遇到示威者襲擊而拔槍示警。社區主任邱文勁(30歲)、技工葉文亮(23歲)、廚師高穎康(24歲) 及清潔工麥幸雄(23歲)先後被控，他們的案件亦於區院再訊。控方申請將4人的案件合併處理，獲法庭批准，控罪經修訂後，葉、高及麥3人將同被控一項非法集結罪。邱及葉另被控一項暴動罪，二人另被控一項襲擊致造成身體傷害罪。其中，邱、葉及麥擬否認控罪，而高則需時再考慮答辯，案件押後至6月5日再訊。