元朗及新田公路布「巨石陣」釀8車爆胎　警緝放石狂徒

警方於今(16日)凌晨3時許，接獲多名駕駛者報案，指元朗公路近十八鄉交匯處至新田公路近落馬洲交匯處路面有多塊大石，導致4輛的士、2輛輕型貨車及2輛私家車爆胎無法行駛。警方隨即到場，發現上述約10公里長的公路均有大小不一的石塊，遍布於來回方向的3條行車線，經初步調查後，將案件列作刑事毀壞，交由邊界警區刑事調查隊跟進。

邊界警區刑事總督察徐嘉穎表示，石塊相信是花崗岩，並不屬於案發位置一帶路段的石塊，最大一塊重達14公斤、長逾40厘米，分布範圍廣泛難以閃避，懷疑有人惡意將石塊擺放在公路上，企圖危害駕駛者安全及癱瘓交通，造成財物損失及人命傷亡。徐又稱，同一類型案件並非偶一為之，根據警方紀錄，今年2月28日、29日及4月2日凌晨時分，粉嶺公路及吐露港公路亦曾發生3宗同類案件，共導致12輛途經車輛損毀，以及1名的士乘客受傷。

警方呼籲，駕駛人士如目擊事件經過或有相關行車紀錄，應向警方提供資料。根據《刑事罪行條例》第60條，任何人干犯刑事毀壞，一經定罪，最高可被判終身監禁，市民切勿以身試法。