Wifi蛋公司CRAZYEGG突停業　苦主申退款不果

新冠肺炎疫情肆虐，各地旅遊業更面臨絕境，有專門向旅客租借Wifi蛋的公司「CRAZYEGG」在網站宣布不敵疫情而「無限期停止營業」。網上有不少訂購其Wifi設備的人士大吐苦水，更有苦主在Facebook成立「CRAZYEGG 苦主大聯盟」，以聚集未獲退回按金的人士。

CRAZYEGG網站現時已經關閉，其主頁只留下短短數句聲明表示：「由於疫情對營商環境的影響，CRAZYEGG宣佈(布)無限期停止營業」。網頁指，自2014年，該公司一直以每個旅客都能享受「一蛋走天涯」的樂趣為目標服務客人，又指「感謝客人這6年的支持，可惜我們只能在此道別。香港人加油！」。網站向客戶提供電郵，以供訂單取消及按金退回查詢之用。

網民‎Lau Kai Leung在上月29日已表示，曾在機場的CRAZYEGG店舖內申請退款，但21日後都未見退款，其後分別經WhatsApp和Messenger聯絡都不獲回覆。他坦言自己的按金「凍過水」，又呼籲其他人留意。