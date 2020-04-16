廠商會報告預測　失業率短期內或衝破5%

新冠肺炎疫情嚴重衝擊本港經濟。香港中華廠商聯合會（廠商會）今日（16日）發表有關香港就業前景的研究報告，指新冠疫情對本港經濟的影響，有如將沙士和08年金融海嘯兩者合併，失業率或會於今年第2、3季急速上升，並難免在短期內衝破5%的關口，就業市場嚴峻形勢更可能會延續至2021年中。

報告指出，鑑於當前本港經濟正陷入罕見的「內外交逼」困局，與沙士及金融海嘯時的情況不同，預料會因此加劇就業市場調整的速度和幅度，本港的失業率很有可能在今年第2和第3季度急速上升，在未計入政府「保就業計劃」和其他資助措施的紓緩作用下，失業率在短期內衝破5%的關口恐怕在所難免。

廠商會會長吳宏斌認為，政府的「保就業計劃」雖對本地就業市場短期內出現雪崩式下滑有一定的緩衝作用，但始終企業經營壓力不只來自僱員薪金，還有租金及其他營運開支，如果疫情持續或惡化，很多企業可能在6月收到資助前已守不住而倒閉，屆時失業率同樣會增加。他希望有關計劃的撥款能盡快獲得通過，讓企業早日取得津貼，才能收到應急之效。