泰國進口蘇打水含溴酸鹽 食安中心籲停售
2020年04月16日 20:06
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食安中心呼籲停止使用或出售一批懷疑含溴酸鹽的泰國進口瓶裝蘇打水。
食物環境衞生署食物安全中心今(16日)公布，一批泰國進口瓶裝蘇打水懷疑含溴酸鹽，可能會引致腸道症狀或影響腎臟和神經系統。中心呼籲業界及市民如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。涉事進口商已按指示回收受影響批次產品，中心正跟進產品的分銷情況。有關調查仍然繼續。
有關產品為泰國品牌Chang的「Soda Water」，由Cosmos Brewery(Thailand) Co Ltd生産，並由Best Spirits Co Ltd進口到香港，每瓶容量為325毫升，保質期到2021年1月23日。
食安中心透過食物事故監測系統，得悉澳門有關當局發出通告，指上述從香港轉口的蘇打水產品含溴酸鹽，超出澳門標準，須停止出售，中心隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。經初步調查發現，進口商曾進口2800箱受影響批次產品，當中100多箱轉口澳門，其餘在香港分銷。
澳門市政署聯同澳門消費者委員會在市面抽查，發現該款蘇打水的溴酸鹽含量超出規定，當局昨(15日)已聯繫涉事產品的澳門食品供應及零售商，勒令停售問題批次產品，並通報香港食安部門跟進。
根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。