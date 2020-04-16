泰國進口蘇打水含溴酸鹽　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心今(16日)公布，一批泰國進口瓶裝蘇打水懷疑含溴酸鹽，可能會引致腸道症狀或影響腎臟和神經系統。中心呼籲業界及市民如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。涉事進口商已按指示回收受影響批次產品，中心正跟進產品的分銷情況。有關調查仍然繼續。

有關產品為泰國品牌Chang的「Soda Water」，由Cosmos Brewery(Thailand) Co Ltd生産，並由Best Spirits Co Ltd進口到香港，每瓶容量為325毫升，保質期到2021年1月23日。

食安中心透過食物事故監測系統，得悉澳門有關當局發出通告，指上述從香港轉口的蘇打水產品含溴酸鹽，超出澳門標準，須停止出售，中心隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。經初步調查發現，進口商曾進口2800箱受影響批次產品，當中100多箱轉口澳門，其餘在香港分銷。

澳門市政署聯同澳門消費者委員會在市面抽查，發現該款蘇打水的溴酸鹽含量超出規定，當局昨(15日)已聯繫涉事產品的澳門食品供應及零售商，勒令停售問題批次產品，並通報香港食安部門跟進。

根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。