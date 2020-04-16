批未被政府歸類　髮型業界促納入基金

政府曾推出第2輪防疫抗疫基金，但仍有行業未能受惠。其中髮型業界團體批評，髮型業雖歸納在批發及零售界，但政府在防疫抗疫基金中未有將髮廊歸類為「零售業」，要求政府將髮型業納入基金、向業主施壓以減輕業界成本、劃一向全港髮型業從業員提供每月9,000港元的補助金，為期半年。

髮型業團體「CUTogether」召集人Fuby指「美容美髮」中未見有髮型業代表，相關政策亦不包括髮型業，認為業界一直被漠視，甚至被代表。她又指業內亦有不少自僱人士、或透過「拆賑」方式計算薪金，根據團體早前的調查，有78%受訪者指其收入受疫情影響，估計當中有超過1萬人，認為政府不能只向強積金供款者提供支援，擔心會加劇勞資糾紛。

議員陳志全批評，政府的防疫抗疫基金措施未有向失業和自由工作者提供援助，而且有部分行業未能找到相關的政策部門處理，同時亦質疑為何零售業能獲8萬元資助，但服務業卻沒有。