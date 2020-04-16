鄭若驊夫旗下安樂工程捲醜聞後　仍獲渠務署批兩標

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程，於去年年尾遭競爭事務委員會派員到其公司營業地點進行調查，捲入涉嫌觸犯競爭條例守則的風波。如今調查進度仍未明，惟安樂工程於此情況下仍能在本季中標渠務署兩項工程，涉及金額高達約1733萬港元。有學者認為既然競委會未公布上述調查結果，渠務署理應視此為考慮批標的因素，即使批標後亦應準備好相關文件，供公眾查閱及了解局方決定，以釋公眾疑慮。

根據渠務署資料，安樂工程先在今年1月15日獲批為大埔污水處理廠改善污泥脫水壓濾機及相關設施的工程合約，工程涉款約1115萬2千港元。其次安樂再在2月11日獲批為昂船洲污水處理廠提供第二組水力渦輪發電系統的工程合約，工程涉款約618萬3千港元。兩項工程於今年第一季動工，並於明年第三季完成。

渠務署表示，會據政府相關指引包括發展局的技術通告，按照技術規定、投標及標書條款等的要求，審視提交的標書。署方亦採用既定公式評審法，比較和評審各標書提出的標價和各投標者過往進行政府工程的表現，選出綜合得分最高的投標者而批出合約。

安樂工程去年十二月公布，競爭事務委員會人員於該月4日帶同兩份搜查令，到訪公司全資附屬公司安樂機電設備工程有限公司的營業地點，以對若干行為進行調查。搜查原因是競爭事務委員會有合理理由，懷疑安樂機電設備與其他公司在一項風冷式製冷機替換項目的設計及建造合同招標，以及自2015年11月起在香港簽訂的合同，已觸犯香港法例第619章競爭條例下的行為守則。

安樂機電設備當時表示為此尋求法律意見，並會配合競委會的查詢；其集團已制定有關員工遵守法律及投標程序的內部指引，表示絕不容忍或包庇任何違法或非法行為。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，上述調查由去年已引起了公眾關注，而競委會至今未公布上述調查結果，渠務署在批標過程中理應考慮此因素，若無考慮就如同失職。而若署方在考慮後仍批出以上涉款逾千萬元的合約，就應有準備相關文件去解釋及交代其決定，解除公眾疑慮。