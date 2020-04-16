陳淑莊本月初到酒吧疑違禁聚令　各界促律政司採取行動

身為大律師的公民黨議員陳淑莊，本月2日在「禁聚令」正生效期間，涉嫌在深水埗一間酒吧與40人聚會，疑違反不得多於四人聚會的規定。惟事發至今14日，陳仍逍遙法外。有法律界人士及議員均批評陳身為公職人員，在抗疫的艱難時刻應以身作則，着她交出當晚酒吧內的閉路電視片段以示清白，並認為「議員犯法與平民同罪」，如有人違法，律政司應盡快作出檢控，避免令人以為議員有特權。

香港中小型律師協會創會會長陳曼琪表示，陳淑莊涉嫌在酒吧違反禁聚令事件令全港市民關注，而她於事發後稱當時是以議員身份出席公務會議，可獲法例豁免，即間接承認當晚是有人可能違反禁聚令，例如超過4人1枱及沒有遵從1.5米距離，否則毋須豁免，但政府已說明陳淑莊當晚出席的活動，不會獲得豁免。

陳曼琪表示，雖然當日酒吧是半落閘，又沒有營業，但根據禁聚令，如容許部分公眾人士進入，已屬違法，而法律面前人人平等，議員亦不應有特權，否則會對市民不公平，亦有損香港法治、她認為今次性質嚴重，大律師公會應就事件進行紀律聆訊，律政司亦應根據證據，盡快採取行動，確保議員犯法與平民同罪。

議員葛珮帆亦指，陳淑莊身為公職人員，在抗疫的艱難時刻應以身作則，故着她交出當晚酒吧內的閉路電視片段以示清白，「佢哋民主派咁鍾意叫人交閉路電視片段，自己都應該交啦」，否則予人想掩飾的感覺。葛表示「唔通你（陳淑莊）做就得，市民做就唔得」，認為議員不應有特權，律政司亦不應拖拖拉拉，應盡快根據證據採取行動，否則形成破窗效應，個個有樣學樣。