斥油尖旺區會重組警隊議案子虛烏有　警批議員食人血饅頭

油尖旺區議會今(16日)舉行會議，並討論「重組警隊，停止濫暴」議案，油尖旺民政事務專員余健強在開會前指議案不符區議會職能，秘書處未能就此提供支援，與警方代表在討論期間離席，區議會其後通過該臨時動議。出席會議的警方代表批評有關議案是子虛烏有、無的放矢、以偏蓋全，指去年6月以來，暴力示威者無差別攻擊無辜示威者，形容是鐵證如山、罄竹難書。

油尖警區指揮官總警司林鴻釧表示，有關議案仇警意識氾濫，「有政客利用仇警情緒，對學生、年輕人叫一聲手足、讚一句義士，(令)他們走出來犯法，年輕下一代怎辦？」又強調暴徒暴行是鐵證如山。他稱區議會一意孤行，「進行此無討論價值議題」，警方與民政署在無其他方法下，惟有離場。

林又批評區議員的做法是為暴力抬橋，斥他們是坐享政治紅利，「食人血饅頭，連汁都要舔埋。」他又表示未來將繼續出席區議會會議，但指出若再有類似議題，不排除再次離席。有區議員則計劃明日(17日)到北角廉政公署總部舉報余健強，指余涉嫌觸犯公職人員行為失當罪。