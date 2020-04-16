政Whats噏：撥款分配起爭拗　素人主席林卓廷互轟

話說日前北區區議會舉行第二次大會，討論新年度涉款逾2600萬港元嘅撥款分配。可能真係講錢傷感情，同屬民主陣營嘅民主黨(白鴿黨)同北區連線就為咗「點分錢」嗌餐死，仲搞到互相攻擊添。至於同場嘅鄉事派更因為數度表決不成激到超嬲，大鬧班議員「得把死人口講防疫」之後，就嬲爆離席抗議。

事緣身兼北區連線成員嘅北區區議會主席羅庭德想撥款220萬港元畀「在地經濟及文創工作小組」搞在地旅遊，建議亦獲得鄉事派支持。但白鴿黨就唔同意，認為本港當務之急係防疫抗疫，應該將最多資源放入「新型冠狀病毒工作小組」先啱。

白鴿黨議員林卓廷喺會上話事有緩急輕重，認為發展在地旅遊經濟係要做，但唔一定依家做，覺得買防疫物資保障市民健康先喺最急最重嘅事。佢建議將「新型冠狀病毒工作小組」嘅撥款由100萬港元增加200萬港元，而增加嘅款項可以透過削減「在地經濟及文創工作小組」同「保安事務委員會」嘅撥款得出。

羅庭德聽完就覺得林嘅建議太籠統，冇講清楚嗰200萬撥款點，仲嘲笑林「唔好似街市論政」，強調作為議員發言要慎重有理據。畀人咁話法，林即還擊叫羅作為主席要「畀多少少肚量」，唔好聽到唔同聲音就「開口埋口貶低他人意見」。

會議上兩派人就撥款分配傾咗2個鐘都未表決到，搞到同場嘅鄉事派嬲到震，區議員侯志強雖然多次叫大家唔好嘥時間快啲投票表決，但數度要表決時又有人提出新疑問作罷，令侯都谷爆發難大鬧班議員「玩嘢嘥時間」。另一鄉事派區議員李冠洪都鬧爆佢哋講防疫係「得把死人口」，覺得佢地開會咁耐又聚人好自相矛盾，最後鄉事派仲嬲到離席抗議添。

至於撥款分配最終以兩個工作小組各獲180萬港元，保安事務委員會50萬港元，同埋交通及運輸委員會獲90萬港元嘅比例獲在席議員15票全數通過。