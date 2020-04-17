探射燈：強制停業　發放補貼　美容業界轟政府標準模糊

政府早前宣布由上周五(10日)凌晨零時起強制關閉美容院及按摩院14日，同時公布把美容業界納入第二輪防疫抗疫基金資助範圍，美容院按處所大小可獲發3至10萬港元津貼，連鎖美容院則最多可獲300萬港元，惟補貼分兩期支付，並暫且承諾第一期會於6月前發放。有業界人士批評政府判斷應否停業，以及派發補助的標準模糊，令業界無所適從。

「前一日仲同食衞局開緊會，第二朝瞓醒睇新聞先知要停業。」香港美容業總會創會主席葉世雄表示，在政府宣布要求停業前，業界代表已與有關部門溝通，惟對方未有交代將要求停業，亦無交代決定停業的標準，又指業界於2月時生意普遍下跌約60%至70%，但3月中期營業額卻已較2月回升60%至70%，加上當全港出現千人確診時，業界只得3人受感染，直言不理解在此時要求業界停業的邏輯。

此外，葉亦對於防疫抗疫基金的相關安排感到不解，以毋須強制停業的飲食業為例，持普通食肆牌照的商戶於第一輪基金已獲資助20萬港元，第二輪業界又可再獲補貼，但需要停業的美容業界非但與首輪補貼無緣，第二輪亦普遍只得3至10萬港元資助，甚至至今仍未知補貼細節。他促請政府盡快公布相關細節，以及加強與業界溝通。

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