探射燈：共享經濟爭議多　促參考外國規管

上月有24名Uber司機被判「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成後不滿判刑，向終審法院申請終極上訴，揭示共享經濟於本港爭議不斷。外國多地已就共享經濟檢討政策以及法例，以平衡各方權益，有議員表示本港監管起步慢，促請政府參考外國盡快規管相關經濟活動。

以剛超越香港成為全球最自由經濟體首位的新加坡為例，法例規定透過網上平台私人租賃車輛的司機，需接受背景及健康審查、道路安全培訓，亦有扣分機制規管，沒有正當牌照或保險者才會被檢控；共享房屋方面，容許私人住宅有3及6個月以上的分租期，同時設有監管機制。南韓首爾政府則早於2012年已立法促進共享經濟，並成立共享經濟服務結算所及資訊平台。

議員莫乃光直言，共享經濟概念廣泛，難以一刀切規管，惟政府無為而治的取態導致問題叢生，一方面默許多個網上共享經濟平台，另一方面卻只檢控違法服務提供者，出事後平台卻置身事外，令市民無所適從。莫又指，當世界各地都以自身情況考慮各共享經濟活動該如何規管，本港亦應急起直追，明確讓公眾得悉何種共享經濟活動容許進行，同時將相關活動作規管，以保障各方權益。

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