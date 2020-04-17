探射燈：美容中介突停業　逾百商戶遭欠款200萬

近年不少網上共享經濟平台冒起，惟日前有美容業中介平台突然宣布停業，涉拖欠逾百間商戶服務費用，涉款至少200萬港元；當中不少為小型美容院。受影響商戶坦言被拖款近半年，加上疫情致生意大減，令經營百上加斤，昨日(16日)已報警求助。議員批評此類網上中介平台影響群組大，政府卻監管粗疏，未能保障商戶與消費者。

「喺呢個時期，呢筆錢對我哋小商戶嚟講好重要！」經營兩間美容按摩店的Jason年多前加盟網上美容中介平台BloomMe，惟該平台本月14日突然在網站宣布「終止美容預約服務」，他仍有約4.2萬港元服務費未收回。他於網上召集受影響商戶，至少百多間公司遭拖欠5000至近10萬港元不等。

該平台為用戶與美容業提供者進行配對，用戶可以較市價優惠的價錢預約等服務，在平台上繳付單次服務或預購點數，預約及享用服務後，該平台會透過拆帳形式，扣除佣金及手續費，再將款項轉交商戶。根據該平台網站資料，去年累積用戶多達25萬人，加盟商戶有1700間，當中不少為剛開業或小型美容院。

提供美容服務的葉小姐坦言，現時營商環境差，加盟該平台為增加客源，前後支付10多萬元宣傳費，擔心付諸流水。她指現時每月租金、人工等開支達20萬港元，卻因疫情被迫停業。另有蒸薰按摩店店主馮小姐指，該平台自去年11月起已拖欠款項，現求助無門，經營雪上加霜。2人與Jason在昨日下午連同近50名商戶前往西區警署報案。

使用該平台1年的用戶Caroline表示，因透過該平台可免卻購買昂貴套票，又可選購不同美容院服務，上月以750港元購買點數，惟現時連同舊有點數恐化為烏有，涉及餘額約900多港元，她亦已報警求助。

本港近年冒起不少類似中介平台，惟執業大律師陸偉雄指，現時法例落後，未有針對性措施監管網上平台，建議消費者要慎重考慮應否使用網上平台，並多留意平台有否提供聯絡方法。

議員邵家輝接獲個別商戶求助，他指現時這類型中介平台在各行業冒起，批評政府疏於監管，「政府要盡快規管呢類網上支付平台，保障業界同消費者。」他已去信金管局要求凍結該平台的戶口。警方證實案件現列作詐騙，交由西區警區情報組跟進，暫未有人被捕。

該平台辦公室地址昨日未有營業，門口被貼上「還我血汗錢」的字句，據知有30名員工日前遭解僱，已尋求勞工處協助。

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