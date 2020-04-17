網民熱話：社企餐廳紀錄心酸事件　90歲伯伯領免費飯又「偷湯」

香港生活指數高，基層長者有時僅依靠熱心人士協助，生活才得溫飽。有社企餐廳近日在社交平台貼文，指一名伯伯在餐廳領取免費飯盒時「偷湯」，被職員揭發後，伯伯解釋，「我已經90幾歲，我只係想飲多碗湯...」，說話令人心酸。餐廳直言，為讓更多人可受惠，會更努力幫助基層市民。

社企餐廳「銀杏館」定期派飯盒給社會基層人士，惟日前有前來拎飯盒的人告訴職員，一名伯伯趁職員手忙腳亂之際，擅取餐車上的免費湯水。翌日職員加倍留意，果然發現該名伯伯「重施故技」。職員於是向他解釋，「每人只能取一碗湯」。惟「阿伯」黯然道，「我已經90幾歲，我只係想飲多碗湯...」。說話令人既無奈又心痛，貼文形容事件是「都是繁華都市下的另一暗角人群的故事」。

事後有人好奇餐廳最後是否多給伯伯一碗湯，餐廳事後回覆：「當然有，二碗、三碗...都可以，明天會煲更多。對很多人來說，能多飲一碗湯，對他來說是如此的重要。」不少網民被社企餐廳的行動所感動，「感謝你們，讓有需要的人有飯吃」、「多謝你們付出關懷及愛心行動，給他們起碼有一餐溫飽」，亦有網民心酸指這事情如現今社會縮影。

網民有話說：

芝連米：服務了香港大半世的長者們，他們配得到更好的生活

Tingting Yim：阿伯都要放低尊嚴去拎多碗湯，由他飲吧

San San Stb：伯伯成9O多歲嘅話，可能喝湯易過吃飯

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