議員斥政府愈補愈漏　促設第三輪基金直接加碼派錢

新冠肺炎疫情影響香港經濟，各行各業大受影響，政府早前公布新一輪逾1300億港元的防疫抗疫基金，並於今早(17日)在立法會財務委員會上審議。多名議員在會上批評，基金未有補漏拾遺，其中失業人士未能受惠，又希望政府再設第三輪基金。

議員葉劉淑儀批評基金有遺漏，令多個行業仍未能受惠，包括外傭中介公司、中醫和牙醫業等，反問政府會否向這類人士每人每月派發5000港元，為期6個月。

議員陳淑莊亦批評第二輪基金仍未有補漏拾遺，質疑為何政府以強積金供款作指標，令自僱人士無法受惠，又質疑為何只提升綜援門檻，而非利用更加快的方法讓市民直接受惠，同時亦關注會否再增設第三輪基金。

第二輪基金原意是希望政府補漏拾遺，議員鄺俊宇直斥政策「一時一樣」，政府「愈補愈漏」，未有支援失業人士，形容是「保就業、棄失業」，又指措施增加綜援壓力，質疑政府為何不直接向市民加碼派錢。

至於第二輪基金未有支援音樂界、藝術、電影界等界別，議員鄭松泰形容售賣花生、爆谷的零售店卻獲補貼，直斥做法荒謬，又指5G屬新興技術，但政府在基金中有6000萬港元是用作資助使用5G技術的人士，質疑措施與抗疫有何關連。

政務司司長張建宗回應時指，多輪抗疫措施令政府財政儲備下跌，但強調財政仍穩健。他又指如疫情受控，本地的旅客和消費者都會回升。他亦承認任何計劃一定有不完美之處，形容基金在資源有限的情況下會有空白的地方，希望議員能以包容角度看待。對於放寬綜援方面，他承認「綜援的確唔係咁用」，但希望可跳出框架，透過41個社會保障辦事處在不用重新招聘人手下處理。