連環掃臀非禮11名女生　17歲理貨員判入教導所

17歲超市理貨員短短6日內，在工作地點及附近便利店和快餐店，連環掃臀非禮11名在同一間中學讀書的女學生。他早前承認16項非禮罪，求情稱患有躁鬱症，或對他的性觀念造成偏差。案件今(17日)在區院判刑，被告段偉鏗被判入教導所。

法官判刑時引述被告的心理報告，指專家表示其躁鬱症與干犯本案並無必然關係，認為其重犯程度屬中等，但若有心理醫生介入輔助，可減低重犯風險。

法官指本案案情非常嚴重，案發地點屬公眾地方，涉及15至17歲的11名女學生，當中一名更被非禮5次。法官斥被告為滿足一己私慾，其犯案行為定必對事主造成相當驚擾，但考慮到被告犯案時只有17歲及初犯，且獲家人支持等，認為判他入教導所，既可收阻嚇之效果，亦兼容教化作用，相信對被告及社會均有好處。法官判刑後更叮囑被告珍惜是次機會，並好好報答母親。

被告被控於去年2月22日至27日，在馬鞍山一個私人屋苑商場的超級市場、便利店及連鎖快餐店等地點，先後非禮11名介乎15至17歲的女學生。其中一次，4名事主A、B、C及E同在便利店內遭被告非禮，而事主G則遭被告非禮5次。