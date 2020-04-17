何栢良轟港府對無病徵患者視而不見　促延長禁聚令

本地新冠肺炎新增個案連續5日維持個位數字，昨日(16日)更僅錄得1宗確診個案，疫情看似有緩和迹象。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(17日)在電台節目表示，香港及南韓的確診個案中，有約25%至33%的無病徵患者，當中以30歲以下較多，但政府一直未有向公眾公布這個重要的訊息，批評港府一直對這類個案視而不見。他強調需連續28日沒有任何確診個案才代表疫情受控，故此本地疫情暫時仍未受控。

何稱，由於很多港人患有氣管及鼻敏感等問題，他們未必能發現自己出現上呼吸道感染病徵，重申政府應加強宣傳，向公眾交代如何解決無病徵患者的問題，讓社會了解存在無病徵感染的情況，並安排患者到指定地方隔離。

至於禁聚令和部分行業的停業令是否有必要延長，他認為若現時取消限制社交距離的措施十分危險，指政府要盡快宣布延長有關規例。何建議，政府需公布每日的病毒檢測數字，又建議可參考北京的做法，要求從高風險地區入境人士進入市區之前，需要做兩次病毒檢測。