政府再資助5條口罩生產線　月口罩供應量逾千萬個

港府「本地口罩生產資助計劃」再批出5條生產線，預料每月平均可為政府及本地市場供應775萬個及360萬個口罩，紓緩本地口罩荒。目前港府共批出13條口罩生產線資助計劃，尚餘資助名額僅有7條生產線。

港府上月透過防疫抗疫基金推出的15億港元「本地口罩生產資助計劃」，計劃最多會資助20條本地生產線，旨在加快本地口罩生產並建立存貨。商務及經濟發展局本月初已批出8條生產線的資助申請，現還有38條生產線的申請待批。香港生產力促進局透露，現時尚有26宗申請符合計劃基本條件，涉及33條生產線，強調會盡快審批。

最新獲批的5條生產線，最高可獲資助金額1300萬港元。相關公司分別是國藥科技醫療用品有限公司、Hong Kong Lion Production Company Limited、香港人醫療用品有限公司、益成醫療用品有限公司、新德利（亞洲）有限公司。

商經局表示，獲批資助的公司如未能在預計目標日期前向政府開始供應獲認證的口罩，可申請延期最多一個月，如無特殊原因及具備充分理由，超過一個月的延期會令致獲批資助被撤銷。政府原則性批核申請後，會與獲批資助的公司簽訂協議，並根據協議向有關公司分期發放資助。獲批資助的公司亦須符合相關協議條款，包括為其生產的口罩獲取認證，政府才會開始向其採購口罩。

5條獲批資助口罩生產線一覽

申請公司/每月供應政府口罩數量/每月供應本地口罩數量/最高資助額

國藥科技醫療用品有限公司/200萬個/100萬個/300萬港元

Hong Kong Lion Production Company Limited/55萬個/0個/200萬港元

香港人醫療用品有限公司/200萬個/160萬個/300萬港元

益成醫療用品有限公司/200萬個/100萬個/300萬港元

新德利（亞洲）有限公司/120萬個/0個/200萬港元