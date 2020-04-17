津貼救紅不救綠　議員倡政府向綠巴司機月派$9000

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，涉及逾1300億港元，有關撥款今日(17日)於立法會財務委員會進行審議，惟措施多有遺漏，未可解決多個行業面臨的困境。有議員聯同多名區議員今早到政府總部門外請願。他們高呼「自食其力得個桔，政府援助唔記得」等口號，促請政府向綠色專線小巴司機發放津貼。政府派員接收請願信後，請願人士和平散去。

有份參與行動的議員黃碧雲稱，在新冠肺炎疫情肆虐下，政府聲稱要撐企業、保就業，推出防疫抗疫基金，然而政府最近公布的第二輪基金中，只針對紅色小巴每月6000港元、為期6個月的財政支援，卻對不論班次、車輛數目、票價及司機福利，都受政府嚴格監管的綠色專線小巴困境視而不見。與此同時，政府又以公帑直接補貼港鐵票價，質疑做法厚此薄彼。

油尖旺區議員陳嘉朗指出，綠色小巴司機有逾50%為65歲以上人士，雖然營辦商一直有與該些司機簽訂僱傭合約，並為司機報稅及提供一定福利。他們卻因未有供強積金而未能受惠於政府發放的9000港元薪金補貼。陳希望政府「救紅也救綠」，向每位綠巴司機提供6個月，上限9000港元的補貼，與「保就業」計劃的薪金補貼金額看齊。