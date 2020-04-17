增撥百億元發放抗疫援助　追加36億元再推消費補貼

新冠肺炎疫情嚴峻，澳門政府推出規模達百億澳門元的抗疫援助專項基金援助。涉及有關援助的2020年財政年度預算案修改法案，今早(17日)已於澳門行政會完成討論。當局計劃動用澳門基金會100億澳門元的財政資源，作為實施抗疫措施的特定款項，並追加約36.5億澳門元的中央預算「共用開支」，作為再次推出消費補貼計劃的預算承擔款項。

澳門政府表示，基於疫情仍十分嚴峻，當局經過研判最新形勢和吸納意見後，推出下一階段的措施，追加100億澳門元的預算開支，對合資格的受僱人士、自由職業者及企業商戶發放一次性援助款項，力求達致「保就業，穩經濟，顧民生」的施政目標。

行政會表示，2020年度特區政府預算經修訂後，一般綜合預算的開支總額為1146.4億澳門元，結餘金額為8.28億澳門元。至於2020年財政年度特定機構彙總預算的開支總額則修改為262.7億澳門元，營運虧損77.2億澳門元。

由於虧損金額主要源自澳門基金會所增加的100億澳門元，營運虧損將由澳門基金會的歷年累積損益承擔。截至去年年底，澳門基金會的資產淨值為397.8億澳門元。