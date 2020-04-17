政府修例放寬小巴長度重量　最快7月5日生效　

政府今日(17日)刊憲，修訂規例放寬小型巴士的長度及最高重量限制至7.5米及8.5公噸，令較長較重的電動小巴、復康巴也適用於的規例，此舉有助推動環保及無障礙交通政策。修訂規例將於本月22日提交立法會，以進行先訂立後審議程序。若獲立法會通過，新規定可於今年7月5日生效。

修訂的規例為《2020年道路交通（車輛構造及保養）（修訂）規例》及《2020年道路交通（公共服務車輛）（修訂）（第2號）規例》。 運輸及房屋局表示，留意到市面上的電動小巴及提供無障礙設施的小型巴士型號，長度及重量均超出現行本港法例不得超過七米及5.5公噸的規定。經檢討後，認為應放寬小型巴士的長度及最高重量限制，使業界有更多選擇，並配合行業發展需要。

當局亦同時檢視有關公共小巴其他設備的規例，並建議作出若干修訂，包括更新目的地指示器及收費牌的規例，以反映公共小巴業界靈活的運作模式以及最新的科技發展，確保現行法例能夠配合社會及業界的實際需要。運輸署會在新規例生效前，加強宣傳工作，確保新規定順利落實及業界適時遵守。