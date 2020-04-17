警元朗「勇晉」反三合會行動　拘五男檢毒品武器

警方元朗警區反三合會行動組，昨晚(16日)約9時30分，進行代號「勇晉」的反三合會行動，以打擊區內三合會非法活動及其收入來源。行動中，警方成功拘捕5名男子，並在天水圍一鐵皮屋內檢獲一批毒品及武器。

元朗警區總督察(刑事)歐陽德指，警區三合會行動組早於今年3月開始，進行情報收集、分析調查工作，成功鎖定天水圍屏山鄉一鐵皮屋，懷疑屋內有人從事非法毒品活動，並藏有攻擊性武器。探員於昨晚掩至鐵皮屋附近埋伏，待時機成熟持法庭搜查令破門入屋，當時屋內有5名本地男子，年齡介乎30至35歲，均持香港身份證，當中1人報稱無業，其餘人士分別報稱從事售貨員、司機及保險經紀。經初步調查，警方相信當中4人懷疑有三合會背㬌，他們正被捕扣查。

探員其後搜查鐵皮屋，在屋內檢獲約33.7克懷疑可卡因及6克懷疑「K仔」，市值約4萬港元。探員亦在屋內發現多支水喉通、鐵通及3支伸縮棍。警方經初步調查，相信該批毒品為供應買家在鐵皮屋內吸食，行動成功瓦解區內一個毒品分銷中心及武器庫，將進一步調查毒品來源及武器用途。歐陽亦透露，已有被捕人士在警誡下承認罪行。

歐陽呼籲公眾注意，販運危險藥物為嚴重罪行，最高可被判處終身監禁，並強調打擊三合會非法活動及其收入來源為警方行動首要目標之一。