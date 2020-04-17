DSE學生返校領准考證　校方備打氣包支持

中學文憑試的筆試會如期在下周五(24日)開考，各間中學陸續向考生派發准考證。廠商會中學應屆考生今(17日)回校領證，學校更準備了「打氣包」為考生打氣。該校副校長表示，自修室因疫情下停開，學生亦無法回校溫習，擔心考生在家難以溫習專心應試，但無奈老師亦難以對他們提供支援。

今早回校領取准考證的阿豪表示，疫情對備試影響不大，稱自己一向有在家溫習的習慣，而文憑試延期亦讓他有更多時間準備應考。另一考生Ken則指，考期被推遲打亂了其溫習計劃，其姊姊一周須放幾天無薪假，被迫留在家中，亦令他難以專心溫習。

該校副校長周修略表示，往年學校會在溫習期為學生補習，疫情下要移師至網上進行，令老師較難接觸每位學生及提供支援。因考期遲遲未定，考生心情亦忐忑不安，加上學校位於深水埗區，比較多基層學生，住所比較狹窄引致難以專心溫習，而自修室停開亦打亂了學生的溫習計劃。他續指，老師會主動聯絡學生安撫他們的情緒，以及提供支援。

該校亦會作為4個主科和選修科經濟的考試場地，周副校長表示，以往只需開放禮堂作考場，現時要加開11至12個課室，亦會在小禮堂和操場等設3個等候區，讓考生在考試小休時可有地方「落腳」。

周續指，考生應考期間咳嗽等或會引起其他學生恐慌，學校會利用壁報板作屏風，在禮堂隔開不適的考生，讓學生應考時更安心。男廁方面，亦會圍封部分企兜，以隔開學生距離，減低傳染風險。另外，他又稱學校早前已訂購了數千個口罩及大量消毒洗手液，並加設了酒精消毒機和紅外線探熱器，今日亦已從考評局取得面罩及保護衣，相信已有足夠防疫裝備。