拒回應會否檢控郭榮鏗　鄭若驊被轟避事不作為

負責主持立法會內務委員會的議員郭榮鏗，早前遭港澳辦及中聯辦譴責拖延選出正副主席程序，導致內會一直停擺。民望長期「墊司底」兼被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊今(17日)被問到，律政司會否以公職人員行為失當罪檢控郭榮鏗時表示，不會回應個別事件。有學者直斥律政司「唔做嘢」，避之則吉。

她僅解釋，要被控公職人員行為失當的基本法律原則，指當事人必須是一名公職人員，在擔任公職期間藉作為或不作為，故意作出失當行為，故意疏忽職守或沒履行職責，未能提供合理辯解理由，而且行為情節嚴重，並要視乎證據。她又指，毋須過分報道港澳辦及中聯辦發表的意見時，因中央有責任、有權對香港事情提出意見，實際操作仍由香港負責。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強譴責律政司「唔做嘢」，他認為，即使在法律層面上不應就個別事件作出評論，但鄭若驊作為律政司司長絕對有義務盡快調查、處理事件，另在兩辦已明確表達立場的情況下，律政司同樣需要向大眾清楚解說「行為失當罪」，如條例的應用性等，讓市民了解更多，而非在此事上避之則吉。