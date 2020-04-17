散工無視社工分房建議　認非禮同床年幼女兒

42歲清潔散工乘與年幼親女同房的多年間，三度接觸女兒私處非禮，女兒去年向兒童中心的社工揭露事件。清潔工今於區院承認3項非禮罪，還押至5月29日，等候其心理及事主的創傷報告後接受判刑。

被告化名SWC，他承認於2012至2019年間，分別三度非禮女兒X，當時X年約5至11歲。辯方求情指被告有4名子女，但月入僅4500港元，一家人要依賴綜援生活。由於其長子有智力問題，事發時妻子又要照顧剛出生的三子，要X幫忙照顧兄長，才有特殊的分房安排。被告乘機做出越軌的行為，他已感到後悔。

案情指於2012年，X的母親誕下三子，X開始與被告及長兄同房。首次事件發生在X約5歲時，被告乘妻子準備晚飯期間，關上房門脫下X的褲子並舔她的私處。另一次發生在X約9歲時，被告爬到X身上，以下體隔褲摩擦X私處，直至長子入房才停止。

X在去年6月向社區中心社工透露與被告同睡一床，當時未有透露遭非禮一事，社工向X的父母建議，X應與被告分房，但二人未有理會。

惟隔不了多久，被告睡覺時再度伸手入X褲內摸她私處，X怒斥被告要他離開房間，又向母親要求與被告分床。後來社工追問被告是否已跟X分房，被告稱需時安排，此時X終透露讀幼稚園時已開始遭被告非禮。