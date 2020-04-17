旺角暴亂案釋囚涉違反監管令　被控三罪提堂

2016年大年初一至初二發生的旺角暴亂案，一名男被告承認暴動罪判囚2年4個月。他去年獲假釋後，疑3度沒有依時返回懲教署中途宿舍，涉嫌違反《囚犯(監管下釋放)條例》因而被控3項不守監管令罪，案件今日（17日）在西九龍法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月19日再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見，期間被告獲准保釋。

被告吳挺愷(28歲)報稱無業，據早前報道，他自小患有自閉症。控罪指，他於2019年11月11日、13日及14日，無合法權限或合理辯解而不遵守於同年5月20日發出的監管令的條件，即必須入住百勤樓，直至他被要求或得到批准居住在其他地方為止。居於該樓期間，被告必須工作完畢後盡快返回該樓，但無論如何不得超過主管所規定的時間，以及除非必須外出工作或假期獲批，否則需留在該樓。

控方不反對被告保釋，但提出一系列保釋條件，包括晚上9時至翌日9時遵守宵禁令。辯方反對宵禁令，又指被告沒有干擾證人的風險，而且被告在今年1月17日被捕後，一直依時到警署報到及出庭應訊。最後裁判官批准被告以1000港元保釋，保釋期間毋須守宵禁令，但不得離港。

百勤樓是懲教署的中途宿舍，位於九龍大窩坪龍欣道3號，提供40個宿位，宿員包括參與「監管試釋計劃」、「釋前就業計劃」、「有條件釋放計劃」及「監管釋囚計劃」及從戒毒所釋放的成年男性受監管者。