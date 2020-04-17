警涉阻礙採訪被指塞責　記者團體提司法覆核

有記者團體去年10月向高等法院申請司法覆核許可，質疑警方在過去近一年來多次阻礙記者採訪和對記者使用暴力，又在行動期間不展示警員編號，是違反其法定責任。高院原訟庭今(17日)開庭審理警隊有否濫權及違反對新聞工作者的責任的部分，至於有關警員不展示編號及投訴警隊機制的部分，則留待日後與其他同類案件一併處理。

申請人的大律師今早陳詞指，警方獲賦權在執行職務時使用武力，但必須遵守規範。而從申請人呈交的誓章與錄影片段可見，警隊由去年起不斷涉及嚴重違反責任或塞責，包括無理阻撓採訪、甚至無故向記者發射胡椒噴霧、布袋彈以至橡膠子彈。

大律師續指，警方有權在需要時停止或驅散集會，但必須要將集會參與者和記者區分。如要在現場驅離記者，亦必須解釋原因。而警方現時的做法，是違反受《基本法》及《人權法》保障的新聞自由、表達自由、免受酷刑等基本權利。

代表警隊的大律師則回應指，申請人一方似是請求法庭就警隊對待新聞工作者訂立行為準則，警隊不認為這是法庭的責任。至於申請人所提出的事例，均屬未經調查的投訴，法庭不應單憑申請人一方的說法，便作出事實裁斷。而即使確實有這些投訴，亦不等於警隊出現制度性的缺陷。聆訊下午繼續。