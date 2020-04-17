串謀拍賣行低價投屋　四人被判社會服務令

案中有3名被告是及時雨信貸有限公司的現任和前任高層人員

及時雨信貸有限公司兩名信貸部員工，涉串通同公司任職的友人及拍賣行東主，在一個村屋單位「銀主盤」的拍賣會上「打龍通」，最終使其中一人用低於估價50萬元，即400萬元購入單位。四人早前經審訊後被裁定串謀詐騙罪成，案件今(17日)在區域法院判刑。法官強調拍賣是常見的商業活動，被告以不公道的方式進行拍賣，正是違反「價高者得」、公平公正的拍賣精神，判罰各被告240小時社會服務令。

4名被告依次是黃麗敏(33歲)，案發時為「及時雨」的貸款文員；孫立基(49歲)，「及時雨」經理，黃是孫的未婚妻；曾傑俊(54歲)，環亞物業拍賣有限公司（環亞）獨資董事兼股東；戎文碧(44歲)，「及時雨」前助理總經理。4人被控於2017年2月2日至25日，串謀詐騙西貢一村屋單位。

辯方求情指，黃在本案的角色屬次要，她只是聽從孫的吩咐去開戶轉帳及參與拍賣，孫雖利用拍賣程序詐騙，但沒有涉及使用虛假文書，本案屬詐騙案件當中情節較輕微的。辯方又指，第三被告曾傑俊曾任職警察，案發時他擔任拍賣會主持人，但他沒有從中獲利，其重犯機會低。第四被告戎文碧有一名患自閉症的10歲兒子，辯方冀法庭考慮她的特殊情況輕判。

法官判刑時指，本案案情嚴重，四人夥同犯案，並有一定程度的部署和計劃。本案中的潛在買家失去購買「荀盤」的機會，卻無實際金錢損失，相反被告多年建立的成就則化為泡影，例如身為拍賣公司東主的曾傑俊，本案使他的誠信盪然無存，他日後恐難以在該行業立足。各被告在等待判刑時已遭還押兩個多月，法官指判處社會服務令，是恩威兼施的做法。