批郭榮鏗惡意拖延內會　團體促引咎辭職

保衛香港運動下午到政總集會及要求郭榮鏗辭職，並向梁美芬(前右)遞交請願信。(羅錦鴻攝)

國務院港澳辦和中聯辦日前譴責主持立法會內務委員會主席選舉的議員郭榮鏗，以及部分反對派議員「拉布」，涉嫌違反宣誓誓言，令立法會陷入停擺。工聯會今午(17日)於內會會議前到政府總部外請願和集會，他們強烈譴責身為大律師的郭榮鏗惡意在內會拉布，倒行逆施和罔顧民生，要求郭辭職平息民憤。

工聯會數名成員今午2時到達政總外請願，他們手持印上「強烈譴責郭榮鏗」、「惡意拉布」的橫額和道具牌，高叫「(郭榮鏗)惡意拉布可恥，拉布唔認偽君子」、「無良泛民，攬炒民生」等口號。

議員麥美娟表示，立法會由去年10月復會至今年3月初，在內會選主席一事共花費680多萬港元公帑，但仍未選出主席，可能到今天已超過700萬港元，希望市民大眾認清事實。該會新界東辦事處總幹事鄧家彪批評郭「終極攬炒」，反問「呢啲唔係拉布、唔係破壞、唔係瀆職(咁)係啲咩呢？」

另外，團體保衛香港運動下午亦在政總外發起「踢郭榮鏗下台」集會，支持建制派對郭提出不信任動議及修改《議事規則》。團體召集人傅振中表示，郭濫用主持內會職權，聯同反對派議員惡意拖延內會選舉正副主席程序，要求他引咎辭職。

經民聯議員梁美芬到場接收請願信，她批評癱瘓立法會運作違反《基本法》立法原意，認為雖然有不同政見，但目標並非不斷否決所有撥款開支，包括財政預算案和防疫抗疫基金，作為內會主持人，郭有責任停止全部無意義的討論。同場的議員葛珮帆批評郭榮鏗失職，聯同反對派議員有心拖延內會，務求阻撓《國歌法》立法，直斥其行為非常無恥和卑鄙。