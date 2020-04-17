中學研透明屏風擋飛沫　助DSE考生安心應試

中學文憑試(DSE)將於下周五(24日)開考，各間中學都各出奇招，準備試場防疫裝備，以提供一個安全的考試環境。葵涌的獅子會中學校長林日豐今(17日)接受東網訪問時指，該校會增設特別室及透明屏風，供無發燒但略感不適的學生使用，以分隔未有不適的考生，防止飛沫傳播，冀能令考生安心應試。

林表示，教育局未宣布取消口試時，該校老師已開始構思如何在安全的情況下，讓學生脫下口罩應考，於是在書桌上加設透明屏風，以包圍考生的座位。今屆文憑試雖取消口試，但林表示若有考生並非因發燒，而是敏感等引起咳嗽致錯失考試機會感可惜，於是決定沿用有關意念，以保護考生和監考員。

透明屏風最初設計是固定在考生的枱面，並放置在特別房間，讓考生因事要離開原試場時可繼續應考。惟該校老師預計考生不希望在應考中途轉移試場，即絞盡腦汁改善設計方案，於是在相關考生桌子附近加設可移動的透明屏風，而最新的設計則已安置在桌上，考生只需更換桌子便可。透明屏風成本僅約30港元，技術亦相對簡單。

林表示，校方已準備至少10個透明屏風，希望能製造更多。他又透露已向其他學校分享有關設計，更有友校教師上門觀察，相信開考當日會有多間學校採用。他預料各校亦會基於資源和技術研究出新的款式，希望能幫助更多考生順利應試。