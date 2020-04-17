20歲青年藏汽油彈用作封路　被判入更生中心

大批示威者去年9月包圍旺角警署，警方驅散人群期間截查一名男生，結果在他的背包檢獲汽油彈。該名男生早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今日（17日）在西九龍法院被判入更生中心。

20歲被告梁澤謙，被控於2019年9月7日在旺角新世紀廣場的公眾地方，非法攜有一個自製燃料彈。辯方求情時指，被告欲取汽油彈來堵路，以為爭取民主，並無意圖去傷人，且檢獲的汽油彈數目只得一個，案件嚴重性相對較輕。辯方又指，被告已深切反省，知道用錯方式表達訴求，冀法庭輕判。

案情指，案發當晚約8時，旺角一帶有人舉行未經批准的公眾集會，約有200人聚集，其後有人向警員擲雞蛋及照射雷射光，及後有人在馬路設路障及縱火。

約晚上9時，有警員於旺角一條行人天橋上發現被告形迹可疑，遂截查他，期間戴着面罩的被告一直保持沉默，警方把他帶到警車，並在其背包搜出懷疑為汽油彈的玻璃樽、打火機、保護衣及頭盔。玻璃樽內裝有顏色液體，且有布包着樽頸，經化驗後證實為裝有可燃燒的電油。警誡下被告承認有人把該玻璃樽交給他，其管有之目的是用作封路。