失業人士難受惠紓困措施　社聯促放寬綜援資產上限

港府早前於次輪防疫抗疫基金中，花超過800億港元推出工資補貼計劃及放寬綜援資產上限，以紓困及保就業。社聯行政總裁蔡海偉今（17日）指出，不少打工仔在疫情下失業，相信部分有儲蓄，未能受惠於上述2個計劃，應考慮進一步放寬綜援資產上限至在職家庭津貼的水平。

蔡海偉指出，社聯上月調查逾千名市民的就業情況，發現3成受訪者失業，令人擔心。他認為部分失業人士有積蓄，既無法受惠於工資補貼計劃，即使港府放寬綜援資產上限1倍，亦不足以惠及該批市民，未來或被迫待耗盡積蓄後才能申請綜援，情況並不理想。

蔡續指，不單止基層員工，飲食及零售店經理等中層職員同樣受到影響，認為港府「要幫就幫盡啲」，把綜援資產上限提高至在職家庭津貼水平，為期6個月，以達至「防貧」概念。他又指，政府若推出失業援助金，至少需時3至5年進行諮詢等程序，屬中長期工作。

現時綜援制度下，健全單身成人綜援的資產限額3.3萬港元，加一倍將升至6.6萬港元，而在職家庭津貼1人家庭資產上限為26.6萬港元。