兩大藥廠合作研發疫苗　料明年下半年完成開發

全球受新冠肺炎疫情困擾，賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）兩大藥廠宣布，將結合兩間公司的創新技術，開發佐劑型新冠肺炎（COVID-19）的疫苗，以幫助應對持續的疫情。

全球生物製藥公司賽諾菲將負責提供DNA重組技術，製作新冠肺炎病毒棘狀蛋白（S protein）抗原。技術與病毒表面的蛋白質會產生精確的基因配對，而抗原的DNA序列已被結合到桿狀病毒表達系統的DNA中。賽諾菲的桿狀病毒表達系統已在美國核准用作重組流感疫苗。

全球醫藥保健公司葛蘭素史克則會貢獻其傳染疾病佐劑技術。在傳染病流行情況下，佐劑的使用特別重要，可令每劑疫苗所需的疫苗蛋白量更少，以生產更多疫苗，有助保護更多的人。

兩間公司計劃在今年下半年進行第一期臨床試驗，如成功並通過監管當局審批，會在明年下半年完成上市前所需的開發工作。另計劃與其他政府和全球機構討論資金問題，會以全球皆能受惠作為優先考慮。

賽諾菲香港發言人表示，兩廠稍後會決定新疫苗在何地生産，強調是次合次的原意及目的，正是希望可以生產更多新疫苖，讓全世界更多人得到保護。葛蘭素史克執行長Emma Walmsley相信，透過合作可加速全球開發疫苗，令更多人免受新冠肺炎感染。