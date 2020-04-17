海關再驗出4款口罩含菌量超標　港島新界零售點拘4名負責人

海關在今年1月27日展開代號「守護者」的全港大規模行動，全面巡查、試購及檢視各區出售的外科口罩，將樣本送交化驗所作含菌量測試。昨日(16日)最新一批24個樣本的化驗報告出爐，根據相關一次性衞生用品衞生標準，其中4個樣本的細菌菌落總數分別超出上限0.2倍至1.35倍，涉嫌違反《消費品安全條例》(下稱《條例》)。

海關呼籲市民，馬上停用該4款口罩，商戶如有出售相關口罩應立即下架。海關將對4款口罩再進一步化驗，以確定含菌種類。海關總貿易管制主任張衞國表示，涉案4款口罩均屬50片盒裝，售價介乎150至280港元，它們的包裝均無標明產地，初步調查相信來自東南亞及西亞國家。

海關知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，今日(17日)在4個分別位於銅鑼灣、北角及上水的零售點採取行動，當中包括藥房、辦館、日用品及水果攤檔，拘捕3男1女負責人(34至54歲)，惟未有再檢獲相關問題口罩。除搜查上述各處外，關員亦同時巡查全港多個零售點，期間無發現有涉事口罩出售。海關正深入追查問題口罩來源，不排除之後有更多人被捕。

「守護者」行動至今已持續80多天，期間出動逾4,000人次的關員，在全港零售點巡查超過27,000間次，以確保市售防疫產品符合《條例》及《商品說明條例》的規定。海關在過去約1個月試購逾160款外科口罩樣本，目前完成111個樣本的含菌量測試，當中103個樣本符合標準，另有8款未達標、涉嫌違反《條例》的外科口罩已先後公布。海關將繼續進行相關行動，如發現有任何違例情況，會立即向市民公布。

海關提醒市民，購買及使用外科口罩時，應留意包裝說明，檢查包裝盒是否有破損或污漬，切忌使用有污漬或異味的口罩，留意正確使用方法，適時更換及存放在乾爽處，並應光顧有信譽的零售店舖。