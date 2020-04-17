呃2000萬貸款　中小企女董事判監3年8個月

一間沒有實質業務的中小企，其兩名男女負責人涉嫌以虛假的審計報告及銀行文件，騙取5間銀行逾2000萬港元貸款及銀行信貸，再訛稱公司全年營業額高達8200萬港元，以申請「中小企業信貸保證計劃」，成功令工業貿易署及香港按揭證券有限公司作為該些銀行貸款的保證人。該兩名公司負責人去年被廉署起訴，其中一名女董事早前承認14項串謀詐騙罪，今(17日)在區域法院被判監禁3年8個月。

44歲女被告吳小儀，承認於2010年至2013年間串謀詐騙5間銀行的貸款及信貸等。她另承認詐騙工業貿易署及香港按揭證券有限公司，使兩者成為公司的信貸擔保人。同案男被告黃炎華(67歲)亦被控串謀詐騙，惟他於去年11月沒有到法庭應訊，已被法庭頒令通緝。

法官判刑時指，雖然女被告主動認罪以示悔意，又聲稱犯案是出於財困問題，惟本案案情嚴重，不但涉及使用虛假文件，而且涉案金額龐大，導致銀行蒙受巨大金錢損失，決定判她監禁44個月。

案情指，黃炎華於2008年9月成立南光企業有限公司，該公司聲稱是一間從事音響設備貿易生意的中小企業。吳小儀於2009年應邀擔任南光企業的唯一董事兼股東，但該公司實際則由黃炎華營運，實際東主亦另有其人。吳曾按指示在申請表等文件上簽署，並於涉案期間串謀他人，以虛假的審計報告及銀行文件等，向5間銀行申請30多筆貸款及信貸，涉款逾2200萬元。