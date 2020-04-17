本港新增一宗登革熱輸入個案　今年共錄得20宗

本港再新增一宗由外地傳入的登革熱確診個案。衞生署衞生防護中心今（17日）表示，在本月3日至16日期間，中心確診1宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到泰國。中心表示，截至昨日(16日)，今年本港共錄得20宗登革熱個案，包括19宗外地傳入個案及1宗本地個案，即較早前元朗崇山新村個案。

中心表示，19宗外地傳入個案中，有7宗來自菲律賓、5宗由印尼傳入、3宗來自泰國、2宗為馬來西亞以及2宗越南傳入個案。中心稱一直密切監察鄰近及海外地區的登革熱最新情況，根據廣東省衞生健康委員會的資訊，廣東截至今年3月底共錄得19宗個案，在台灣截至昨日則錄得50宗外地傳入個案。

中心發言人提醒市民，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑，若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。中心建議市民採取適當防蚊措施，如徹底檢查集家中水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠等地方，栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，戶外活動時穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上驅蚊劑等。