地盤工推警長胸踢警員面　襲警罪成判監5星期准保釋上訴

去年9月22日有示威者包圍屯門警署，警員推進期間，一名滿身酒氣的六旬地盤男工人行前揮舞雨傘並指罵警員，期間涉嫌推了一名警署警長胸口，他被制服後又疑踢另一名警員的面。案件早前在屯門法院審訊，涉事地盤工今(17日)被裁定兩項襲警罪罪成。裁判官指案情嚴重，地盤工案發時不聽勸喻離開，反挑釁警員，判他入獄5星期，但准他保釋等候上訴。

65歲被告莊子東，被控於去年9月22日，在屯門V City外馬路襲擊警署警長嚴潔賢及警員戚健暉。辯方求情稱，被告當時受到酒精影響，被捕倒地後因疼痛才衝動起腳踢警員，他願對受影響的人致歉。此外，他事後曾入院檢查，發現有小中風，自此他便戒煙戒酒，故不會再犯，希望法庭考慮索取社會服務令報告或判他緩刑。

裁判官認為被告即使有悔意，也不適合判他社服令或緩刑，特別是他被制服後，仍趁警員不備起腳施襲，慶幸警員當時戴上防毒頭盔才沒受重傷。裁判官明言法庭必須保護正當執行職務的警員，故判被告即時入獄。

裁判官裁決時指，觀看過事發時的錄影片段後，認為情況與事主證供相符，故接納兩名事主是誠實可靠的證人，裁定被告罪成。

此外，在場執勤的警長鍾志豪早前庭上作供時，被辯方律師揭發在手心寫上兩名事主的編號和拘捕被告的時間，鍾當時解釋，他與兩名事主隸屬不同小隊，並不相熟，才寫下兩人編號。裁判官今指鍾的做法不恰當，但明白鍾的擔憂，加上兩名遇襲警員的身份未受爭議，故有關資料並非案件關鍵，加上鍾在盤問下未受動搖，故接納鍾同樣是誠實可靠的證人。