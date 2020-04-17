五警翻案無望　終院認同原審處理影片無出錯

七名警務人員在2014年佔領行動期間，被指在金鐘襲擊當時的公民黨成員曾健超，七警經審訊後，被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，各被判監兩年。其中兩警去年上訴得直，獲撤銷定罪和刑罰，其餘五名警員在監獄服刑完畢後，於本月初上訴至終審法院，惟上訴申請即日遭駁回，五警翻案終極無望，終院今日頒發判詞解釋理據。

終院判詞指，原審法官不僅裁定控方依賴的新聞影片「表證真確」，還採用了很高的準則，裁定相關影片已屬亳無合理疑點真確，足以呈堂。因此，上訴方再要求終院探討影片證供的呈堂門檻，只會淪為學術討論。由於本案不涉及重大不公的法律爭議，故拒絕向上訴人批出上訴許可。

早前向終院叩門申請上訴許可的五警，分別是在案發時駐守有組織罪案及三合會調查科的總督察黃祖成、駐守觀塘警區反黑組的高級督察劉卓毅與警長白榮斌、駐守東九龍總區的警員陳少丹，以及駐守九龍城警區的警員關嘉豪。另外兩名涉案的警員劉興沛及黃偉豪，去年已獲上訴庭撤銷定罪和刑罰。

事緣於2014年10月15日凌晨，警方在金鐘龍和道一帶清場期間，參與佔領的曾健超向在場警員潑有異味液體，他事後被捕，由多名警員抬走。當日有傳媒拍攝到有警員在龍匯道政府大廈的泵房變電站暗角處毆打曾。2015年10月，律政司檢控被指涉事的七名警員。