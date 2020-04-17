熱水洗衣可殺死新冠病毒　專家指先浸洗後加洗衣液多一重保障

巿民外出怕沾上新冠病毒，如何清洗衣物消毒最有效？港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文團隊日前發表，新冠病毒於不同物件上存活時間的研究，提到將衣物放於維持攝氏60度熱水浸泡半小時再洗，就可殺死衣物上相關病毒。潘對東網進一步解說，浸洗衣物愈耐，水變涼；以此方法洗衫要確保水溫一直維持於攝氏60度，而衣物質料亦要考慮，如防水布料就未必能完全浸透。市民浸洗衣物後，再放入洗衣機及加入洗衣液再洗，就能多一重保障。

團隊研究病毒於不同物件上的存活時間，發現在外科口罩外層可最長存活7日，而在衣物表面亦可存活2日。研究指高溫環境會影響病毒具感染力的時間，舉例指由於溫度達至攝氏56度，病毒只能存活半小時，故將衣物用攝氏60度的水浸泡半小時再洗，就可為衣物消毒。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指出，理論上愈高溫環境，殺死新冠病毒需時愈短；若套用在洗衣方面，可循依靠熱力或清潔劑2大層面去殺病毒，故上述「攝氏60度浸半小時」方法理應可行。他指市民用洗衣機洗衣不論冷水或熱水，只要有加洗衣液已成功消毒；當遇上羊毛衫等不宜機洗或熱水浸洗的衣物時，可考慮以凍水搭配洗衣液洗衣，亦能消毒及避免縮水。

曾指，「熱水浸衫」的重要元素是溫度及接觸時間，新冠病毒在攝氏70度環境下約5分鐘就會被殺死，但非只靠高溫就成事，舉例攝氏100度滾水淋衣物，也不代表衣物立刻有效消毒，亦要浸洗增加熱水與衣物接觸的時間。他指衣物上大多不止單一種病毒及細菌，市民需如常加洗衣液機洗，可將病毒及其他細菌一併洗走。