泛民「攬炒」抗疫基金　林健鋒促通過撥款

立法會財務委員會今午(17日)繼續開會討論政府因應新冠肺炎疫情而推出的第二輪防疫抗疫基金，會上有議員對當局推出的紓困措施表示認同，盼基金在今天盡早通過；亦有建制派議員批評民主派議員是「攬炒派」，希望大家互諒互讓。

經民聯、商界議員林健鋒說，經民聯對當局推出的措施表示歡迎，認為可以起到「保就業，撐企業」作用是雙贏局面，林希望一眾議員高抬貴手，及早通過抗疫基金，為市民和業界提供「及時雨」。

議員郭偉強直斥，「香港無民主派，只有攬炒派。」他表示今天再聽到反對派議員話「唔好搞(抗疫基金)啦」、「派多一萬就人人有兩萬」，郭認為「聽落好似幾好」，但他質疑所有僱員怎能夠「保住飯碗」，又反問如果這次涉及1375億港元的防疫抗疫基金被拉倒，「反對派點對得住我哋香港？」故希望大家互諒互讓。

紡織及製衣界議員鍾國斌要求政府促企業證明生意下跌3成，才可申請百分百擔保貸款計劃的限制放寬。身兼行政會議成員的議員張國鈞則關注學校興趣班導師和運動教練究竟能否在次輪基金取得款項。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，期望計劃幫到各大小行業，特別是生意差的公司，他認為要求生意下跌3成才可申請的比例合理，又指假如申請門檻過於寬鬆，有機會導致部份企業未被排擠在外，以致未能針對最有需要的企業。

教育局局長楊潤雄回覆指，學校興趣班導師和運動教練可否申請補貼，須視乎他們與學校之間的關係，正常的做法是希望公司有為導師和教練申請，若沒有則要弄清相關安排。楊又指，假如學校與教練沒有任何勞資關係，政府須再跟公司商討。