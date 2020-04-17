監獄行政主任到酒店求享用醫護折扣　懲教署已轉介跟進

新冠肺炎肆虐，不少商戶為答謝醫護人員付出，自發推出專供醫護人員的優惠。惟《東網》今日(17日)收到一名自稱於港島一間五星級酒店任職的職員投訴，指懲教行動組一所監獄的一名行政主任，於本月8日到涉事酒店一餐廳用膳。由於該酒店於本月4日至30日期間，出示醫護人員職員證即可於該酒店餐廳享5折餐飲優惠，有指該行政主任當時出示懲教署職員證，冀獲得折扣優惠。

據知，當時酒店職員已拒絕提供折扣，惟有人當時聲稱，他負責監察一所監獄的醫療單位，故要求享有折扣，職員最後順其要求提供折扣。有人於本月12日再該到該酒店的另一間餐廳用膳，再次展示其職員證，當酒店職員拒絕時，他再度用相同理由解釋，最終再獲折扣。他另4次預訂餐廳，分別為今日、本月19日、25日及26日，同樣已要求使用醫護人員的折扣。該投訴人認為「行政主任」一職並非醫護人員，當然不能享有折扣優惠，質疑有人行為不誠實。

懲教署發言人表示，今天接獲相關投訴後，已即時轉介其他執法機構跟進調查。署方十分重視所有人員包括調派至本署的一般職系人員的誠信及操守。若發現任何違法及違紀行為，定必依法處理。

根據資料，所有懲教院所均設有醫院或醫務室，為在囚人士提供一般醫療及衞生服務，設病房、門診診療所和藥房，均由懲教署管理。個別院所醫院設牙科和X光檢驗。醫療服務由衞生署的醫生護士提供，並由合資格懲教署護理人員予以支援，即完成在職訓練，持有醫療輔助隊發出的證書。