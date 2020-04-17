高拔陞料疫情短期難消失　研逐步恢復非緊急服務

新冠肺炎來襲，公立醫院首當其衝受影響。醫院管理局行政總裁高拔陞發表網誌，指即使沒有大規模爆發，相信疫情亦很難在短時間內完全消失，公立醫院須思考如何在與疫症並存下，重新逐步開展暫緩的服務。他又提到，局方正研究安排將等待檢測結果出院的病人，轉送到社區康復隔離設施的可能性。

高在網誌中表示，注意到部分地區即使成功抵禦第一波疫情，但當輸入個案大量增長，造成本地感染群組，受影響人數亦可以在短時間內急速上升，認為大眾無法準確預測下一波疫情何時來襲，公立醫院要慎重思量如何在與疫症並存下，重新逐步開展暫緩的服務。

他說，根據臨床觀察，有不少新冠肺炎確診個案的情況均非常穩定，只需等待連續2次陰性檢測結果的報告，便可以出院，局方正研究安排將這類病人轉送到一些社區康復隔離設施的可能性，一方面讓他們繼續隔離，同時亦騰出醫院病床設施給其他有更大醫療需要的病人使用。

他又提到，除了硬件準備，公院亦須平衡感染控制及增加服務量2方面，局方準備逐步恢復非緊急服務，其間須在感染控制、人流管理、求診流程等重新作出部署，例如使用電子通訊科技預先知會病人可以見醫生的時間，避免過多病人集中等候，減低感染風險；以科技進行遙距醫療，幫助醫生應診一些無須進行檢查的覆診病人，亦可減低醫院的人流等。

醫護人員的個人防護裝備連月出現嚴重匱乏的情況，高表示，經歷今次環球疫情，全球對保護裝備的需求將持續高企，醫護的全面罩因受理工大學及本地生產商支持，已有穩定供應，局方目前正研究本地生產N95呼吸器的替代方案。