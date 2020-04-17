澳洲進口一款果汁棒曲霉素超標　食安中心下令回收

食物環境衞生署食物安全中心今日（17日）公布，指在紅磡一間超級市場抽取樣本，並在一個澳洲進口瓶裝果汁飲品樣本受霉菌毒素「棒曲霉素」污染，檢出含量超出中心行動水平，中心已通知有關進口商及分銷商，對方亦已按指令將所有批次的受影響產品停售及下架，並展開回收。中心指正跟進事件及知會業界，強調若有足夠證據，中心會提出檢控。

該款被檢出「棒曲霉素」超標的產品為「Organic Apple & Blackcurrant Juice」，即有機蘋果及黑加侖子果汁，其原產地為澳洲，品牌為「Pure Tassie」，每瓶容量為1.5公升，有問題樣本保質期至今年10月6日，其在本港的進口商或分銷商為百佳超級市場。

中心發言人指出，中心透過恆常的食物監測計劃，從紅磡一超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含10億分之260的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平10億分之50，有關水平與食品法典委員會關於蘋果或蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

中心表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用，若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。