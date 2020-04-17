中環街頭表演載歌載舞　11人涉犯「禁聚令」被檢控

新冠肺炎疫情持續，仍有街頭表演者及群眾不理有關「禁聚令」，於中環海濱活動空間聚集，恐增加病毒傳播風險。今晚(17日)7時許，警方聯同由入境處人員組成的特務警察約20人，於中環海濱活動空間進行巡查，期間目擊約3名「大媽」在上址表演歌舞，吸引不少市民駐足圍觀。執法人員上前了解並查看是否有人違反「禁聚令」，經調查後，人員向表演者發出3張檢控傳票，並向涉嫌違反「禁聚令」的圍觀人士發出8張定額罰款告票。

期間，一名被票控老翁疑不合作，沒有根據執法人員指示，在告票上填寫地址，人員多次勸喻不果，遂以涉嫌「阻差辦公」拘捕老翁，有人疑作出反抗，被警員制服，他其後大叫：「差佬屈人吖！我冇犯事吖！」另外，人員在附近截查其他市民，發現一名女子疑過期居留，遂將她拘捕。

被票控的黃先生表示，他當時距離唱台約70呎外，與另一名朋友在現場「吹水」，但仍被警員票控，對此不滿。

現場警員表示，偶爾會收到投訴，指上址有人違反「禁聚令」，因此警方在各區加緊巡邏。她又稱，負責舉辦違反「禁聚令」活動的人士，執法人員會對他們發出檢控傳票，一經定罪，最高可罰款25,000元及監禁6個月，而參與活動人士，則會被發出2,000港元定額罰款告票。